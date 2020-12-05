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Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Названы самые опасные продукты на новогоднем столе Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию
Здоровье
5 декабря 2020 г. 18:00
Названы самые опасные продукты на новогоднем столе
Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом рассказала диетолог российский диеетолог Елена Соломатина.
В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.
Диетолог отметила, что морские деликатесы также стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, способные ухудшить самочувствие некоторых людей.
Не менее опасны для аллергиков орехи и яркие специи, напомнила диетолог. Чаще всего эти продукты "завуалированы" в блюдах, поэтому перед приемом блюда нужно обязательно уточнить его состав, заключила она.
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