Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Некоторые популярные продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и нанести существенный вред здоровью. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом рассказала диетолог российский диеетолог Елена Соломатина.

В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, поскольку в большом количестве они могут спровоцировать негативную реакцию организма.