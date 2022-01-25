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Названы самые опасные осложнения коронавируса

Названы самые опасные осложнения коронавируса Постковидный синдром у переболевших коронавирусом наблюдается достаточно часто.
Здоровье
25 января 2022 г. 07:53
Названы самые опасные осложнения коронавируса

Постковидный синдром у переболевших коронавирусом наблюдается достаточно часто.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, профессор Александр Шишкин.

Он отметил, что последствия заболевания могут фиксироваться как у тех, кто тяжело перенес коронавирус, так и у тех, у кого он протекал в легкой форме. По разным данным, постковидный синдром наблюдается у 30–80% переболевших.

"Ясно, что сама болезнь - это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные - миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, сохраняющиеся длительное время одышка и кашель, увеличение лимфоузлов, различные неврологические нарушения, вызванные поражением как ЦНС, так и периферической нервной системы", - сказал Шишкин.

Осложнения после коронавируса, пояснил он, могут наблюдаться в течение года после заболевания или дольше. Так, у одной из пациенток, рассказал профессор, спустя год оказался повышенный уровень иммуноглобулина М, который показывает остроту инфекционного процесса.

"То есть, согласно анализу, она продолжает болеть до сих пор", - объяснил эксперт.

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