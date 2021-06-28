Названы самые опасные для мозга продукты

Обнародован список самых опасных продуктов для головного мозга

Обнародован список самых опасных продуктов для головного мозга.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Rai Al Youm , существует связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Поэтому для снижения риска развития этого заболевания следует исключить определенные продукты.

В частности, рекомендуется отказаться от ежедневного потребления выпечки, сладостей и газированных напитков, так как утверждается, что они способны вызвать воспаление в головном мозге и повреждение нервных клеток.

Также авторы призывают с осторожностью подходить и к употреблению острой пищи и специй из-за содержащегося в них капсаицине, который снижает умственные способности и негативно влияет на память.

Как пишет издание, жареная пища и фаст-фуд входят в число продуктов, представляющих опасность для головного мозга из-за высокого содержания трансжиров, вызывающих снижение активности головного мозга.

Кроме того, утверждается, что консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, в большом количестве содержащиеся в колбасах, мясных продуктах и сыре, чрезвычайно опасны для головного мозга. Как уточняет издание, они вызывают воспаление в головном мозге и повреждают кровеносные сосуды.