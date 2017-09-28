Названы самые нездоровые страны мира

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Чехия стала самой нездоровой страной согласно рейтингу британского сайта Clinic Compare. Как передает Report со ссылкой на Вести.Ru, рейтинг был составлен с использованием данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Всемирной организации здоровья легких.

Компания проанализировала данные по 179 странам мира, обращая внимание на такие показатели, как потребление алкоголя и табака в год, на человека, а также уровень ожирения.

Возглавившая рейтинг Чехия занимает пятое место по потреблению алкоголя в мире и 11 место по потреблению табака на человека. На втором месте идет Россия, в которой на каждого жителя страны приходится 13,7 л алкоголя и 2 690 сигарет в год. Троицу "лидеров" заняла Словения, которая находится на шестой строчке в мире по употреблению табака и табачных продуктов - 2 637 сигарет в год.

В 10-ку также попали Беларусь, Словакия, Венгрия, Хорватия, Польша, Люксембург и США.