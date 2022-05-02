Названы самые частые болезни, с которыми обращались по ОМС

"В 2021 году 4 053 636 человек воспользовались обязательной медицинской страховкой. В целом, 10 млн 348 тыс. 289 человек обратились к обязательной страховке".

"В 2021 году 4 053 636 человек воспользовались обязательной медицинской страховкой. В целом, 10 млн 348 тыс. 289 человек обратились к обязательной страховке".

Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал во время представления отчета о деятельности структуры в прошлом году.

По его словам, в 2021 году с 27 частными медучреждениями были заключены договора.

З.Алиев назвал наиболее частые болезни, с которыми обращались: "Общий медицинский осмотр, заболевания системы кровообращения, заболевания эндокринной системы, заболевания дыхательной системы, заболевания пищеварительной системы, заболевания мочеполовой системы, заболевания костно-мышечной системы, акушерство и гинекология, заболевания нервной системы".