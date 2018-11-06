Названы районы Азербайджана с наибольшим числом больных туберкулезом

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "За 6 месяцев этого года в Азербайджане среди детей и подростков двоим был поставлен диагноз первичный туберкулезный комплекс, у 31 человека выявлен очаговый туберкулез, у 81 - инфильтративный туберкулез, у семерых - запущенные формы туберкулеза".

Как сообщает Report, об этом на научно-практической конференции на тему "Современный подход к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза" сказала директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова.

По ее словам, в прошлом году смертность среди больных с лекарственной устойчивостью составила 16%: "В целом, лечение 59% пациентов было успешным, 19% - неуспешным, 6% больных не явились на последующие обследования".

Х.Гадирова отметила, что с июня прошлого года по октябрь текущего года из 345 больных с множественной лекарственной устойчивостью 325 были привлечены к лечению: "Из них 11 человек отказались от лечения, 14 – скончались, 11 – нарушили режим, 1 – переведен в Грузию. Из неначавших лечение 20 больных 11 скончались".

По словам директора института, наибольший показатель заражения туберкулезом зарегистрирован в Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае и Газахе: "Высокие показатели заражения туберкулезом среди детей и подростков были зарегистрированы в Евлахе, Хызы, Барде, Саатлы и Мингячевире. Показатель привлечения больных туберкулезом к обследованию на ВИЧ составил по стране 81%. Только в четырех районах: Тертере, Нефтчале, Гёйгёле и Лерике эти обследования проведены на 100%. В Джалилабадском, Абшеронском, Бардинском, Шемахинском и Физулинском районах привлечение больных туберкулезом к обследованию на ВИЧ составило 50%".