Названы пугающие последствия коронавируса

Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания

Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News .

По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они страдали от "пугающих" долгосрочных последствий - паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков.

Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались также на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.

Переболевшие также отметили, что последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.

Длительный COVID-19 - это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.