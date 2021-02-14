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Названы пугающие последствия коронавируса

Названы пугающие последствия коронавируса Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания
Здоровье
14 февраля 2021 г. 22:56
Названы пугающие последствия коронавируса

Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они страдали от "пугающих" долгосрочных последствий - паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков.

Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались также на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.

Переболевшие также отметили, что последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.

Длительный COVID-19 - это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.

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