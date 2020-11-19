Названы продукты, ускоряющие старение

Чрезмерное потребление фастфуда, жирной и соленой пищи, а также маргарина и переработанного мяса ускоряет старение организма.

Чрезмерное потребление фастфуда, жирной и соленой пищи, а также маргарина и переработанного мяса ускоряет старение организма.

Как передает Report, фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые не только увеличивают риск развития сердечных заболеваний, но и вредят кровеносным сосудам. Это также замедляет кровоток кожи и вызывает преждевременное старение.

Эксперты предостерегли и от увлечения сладкой и соленой едой. Чрезмерное употребление сахара вызывает процесс, называемый гликированием. Этот процесс повреждает белки и липиды в организме, влияет на коллаген и способствует развитию морщин, поскольку белки и липиды отвечают за упругость кожи.

Соль вызывает задержку жидкости в организме, что приводит к отекам. Кроме того, соль, провоцируя выведение воды из клеток, вызывает жажду. Когда организм обезвоживается, кожа покрывается морщинами и быстрее стареет.

По словам авторов, любимые многими сосиски и колбасы содержат большое количество соли и консервантов. Употребление переработанного мяса вызывает обезвоживание и провоцирует воспаление. Кроме того, эти продукты негативно влияют на уровень витамина С, который очень важен для выработки коллагена. Поэтому медики рекомендуют сократить употребление красного мяса.

Также эксперты напомнили, что кофеин обезвоживает организм, из-за чего кожа становится сухой. Они предложили способ справиться с этой проблемой: выпивать стакан воды после каждой чашки кофе и не забывать увлажнять вашу кожу.

Наконец, жареный картофель, пряная пища и мясо, приготовленное на углях, способны повредить клетки эпидермиса. Пряная пища расширяет кровеносные сосуды, вызывая покраснение и припухлость. Картофель и другие продукты, обжаренные в жиру, выделяют свободные радикалы, из-за которых кожа стареет.