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Названы продукты, ускоряющие старение

Названы продукты, ускоряющие старение Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.
Здоровье
7 декабря 2020 г. 04:12
Названы продукты, ускоряющие старение

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые ускоряют процесс старения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, основной рацион должен включать в себя преимущественно овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты.

При этом иногда допустимо позволять себе "неполезные" продукты.

Мясников добавил, что вся пища, где содержится избыточное количество сахара, соли и "неправильных жиров" ускоряют процесс старения. Помимо этого, переедание и избыток калорий, по словам врача, влияют на организм аналогичным образом.

В качестве примера он привел селедку, которая крайне полезна для организма, однако из-за того, что чаще всего эту рыбу готовят в маринаде, она содержит слишком большое количество соли, и в одном кусочке может содержаться суточная доля натрия.

"Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся", — отметил Мясников.

Также в числе ускоряющих старение продуктов врач перечисли пережаренное мясо и колбасные изделия. Он напомнил, что ВОЗ признала в 2015 году все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.

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Версия на азербайджанском языке İnsanı qocaldan qidalar

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