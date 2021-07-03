Названы продукты с бодрящим эффектом

Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют.

Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют.

Как передает Report, об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе. Но есть и другие варианты, отметила диетолог.

"Любой цитрусовый сок — грейпфрутовый, мандариновый, апельсиновый, как и сами цитрусовые, обладает бодрящим действием. В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина", — сказала Белоусова.

Если в качестве тонизирующего средства хочется использовать яблоки, нужно выбирать только кислые сорта, посоветовала диетолог и добавила, что груши и сливы для этой цели вообще не подходят, так как они, наоборот, успокаивают.

По ее словам, стимулировать нервную систему можно также с помощью овощей, таких, например, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.

"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим", — пояснила Белоусова.

Также успокаивающие свойства приобретают после обработки нейтральные обычно кабачки и тыквы. А вот картофель и помидоры всегда практически нейтральны, добавила она.

Что касается рыбы и мяса, то они могут и возбуждать, и успокаивать. Если готовить их с большим количеством острых специй и соли, они будут оказывать стимулирующее действие, а чем диетичней будут блюда из этих продуктов, тем больше они будут "выравнивать" нервную систему.

Снимают напряжение и успокаивают также многие сладости. Причем, чем "это больше похоже на пышку, кекс или пирожное, тем более умиротворяющим действием это обладает", сказала Белоусова. Аналогичные свойства есть у теплого молока, кефира или теплого йогурта, они могут даже способствовать засыпания, добавила она.

Неожиданное действие может оказывать горячий шоколад, рассказала диетолог.

"Более-менее стимулирующим действием обладает горячий шоколад, но в правильной пропорции — его пьют кофейными чашечками, а не кружками. Большая кружка будет иметь подавляющее, "пришибающее" действие", — уточнила Белоусова.