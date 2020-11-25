Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса

Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от заражения коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на Daily Express.

Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от заражения коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на Daily Express.

"Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить", - рассказала врач.

Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для защиты иммунитета врач порекомендовала есть больше продуктов, богатых витамином C - брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.

"Витамины работают "командой". Имунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен", - пояснила она.

Для восполнения потребности витамина A врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Чтобы организм получил больше витамина E, врач призвала есть орехи и шпинат, а также употреблять подсолнечное масло.