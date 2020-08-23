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Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде

Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде Специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью.
Здоровье
23 августа 2020 г. 11:36
Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде

Специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью.

Как передает Report со ссылкой на Sabah, отмечается, что в первую очередь не стоит есть сосиски, не прошедшие термическую обработку. В таких изделиях могут содержаться листерии - опасные бактерии, которые способны нарушить работу пищеварительной системы и вызвать отравление.

На втором месте оказалась сырая фасоль, которая зачастую содержит вредные токсичные вещества. Особенно важно обращать внимание на качество приготовленной красной фасоли, поскольку полностью безопасной она становится только при достаточной степени готовности.

Опасными эксперты также назвали сырые креветки, поскольку их часто выращивают в искусственных условиях, и могут кормить антибиотиками, добавлять в воду пестициды и фунгициды. Кроме того, может использоваться большое количество химических добавок, прежде всего хлор.

Также, по данным издания, не рекомендуется употреблять в сыром виде такие продукты, как миндаль, грибы и ревень.

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