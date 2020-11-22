Названы продукты, которые нельзя употреблять после болезни

Чтобы избежать негативных последствий после болезни и приема антибиотиков необходимо исключить из употребления грейпфрут, алкоголь, дрожжи и сахар.

Чтобы избежать негативных последствий после болезни и приема антибиотиков необходимо исключить из употребления грейпфрут, алкоголь, дрожжи и сахар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала "Аргументам и фактам" нутрициолог Анна Ивашкевич.

Она отметила, что некоторые лекарства могут нарушить микрофлору кишечника.

Данные продукты, во-первых, препятствуют правильному усвоению антибиотиков, а также могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма", - предупредила врач.

Специалист также напомнила, что само по себе лечение антибиотиками может спровоцировать кандидоз, а употребление сладостей и мучных изделий способно усилить болезнь.

Богатая же пробиотиками пища, по ее словам, поможет улучшить пищеварение и свести к минимуму риск побочных эффектов. Чемпионом среди таких продуктов диетолог назвала квашеную капусту. Кроме того, полезными будут артишоки, шпинат, цельнозерновые крупы, натуральные йогурты, кефир, фрукты и овощи, брюссельская капуста, петрушка, а также ягоды облепихи.