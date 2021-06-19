Названы продукты, которые нельзя сочетать с бананами

Специалист по снижению веса одной из российских клиник Павел Исинбаев назвал непригодные для употребления со спелыми и недозревшими бананами продукты.

Специалист по снижению веса одной из российских клиник Павел Исинбаев назвал непригодные для употребления со спелыми и недозревшими бананами продукты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он отметил, что плоды являются гипоаллергенными, они подходят для питания детей раннего возраста, однако могут вызвать проблемы у тех, кто плохо переваривает клетчатку или имеет заболевания кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы. В этом случае может произойти вздутие.

"Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно. Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия", - пояснил Исинбаев.

Специалист подчеркнул, что при отсутствии перечисленных заболеваний неспелые бананы полезны, они содержат в том числе резистентный крахмал, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А спелые плоды отличаются большим количеством сахара. Поэтому бананово-шоколадные десерты стоит исключить из рациона людям с повышенным уровнем глюкозы в крови.