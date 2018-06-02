Названы продукты фаст-фуда, вызывающие бесплодие

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Австралийские врачи сделали ряд исследования по поводу влияния жирных и жареных продуктов из серии фаст-фуда на женскую фертильность.

Как передает Report, итоги научной работы были обнародованы на страницах издания Human Reproduction.

Врачи сосредоточились не на бездетных парах, а на женщинах, которые забеременели с трудностями. В ходе наблюдения ученые проанализировали показатели здоровья участниц эксперимента, находившихся на разных сроках беременности, их привычки, образ жизни, и рацион питания.

Выяснилось, что испытывавшие затруднения в том, чтобы забеременеть женщины употребляли в пищу много фастфуда, в том числе – за месяц до зачатия ребенка. А вот фруктов, овощей, зелени, рыбы в их рационе практически не было.

Кроме фаст-фуда снижают женскую фертильность алкоголь, сигареты, резкое похудение или наоборот – стремительный набор веса. Поэтому врачи советуют женщинам, которые собираются стать матерями, привести в порядок свой режим питания. Важно не только снизить количество вредной пищи, бросить курить и свести потребление алкоголя к минимуму, но также питаться своевременно, не пропускать приемы еды, не голодать и не наедаться непосредственно перед сном.