Названы продукты для крепкого сна

Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.

Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.

Как передает Report, специалист рекомендовал за час-два до сна отказаться от приема пищи, либо отдать предпочтение продуктам без углеводов и кофеина.

Он пояснил, что прием пищи является работой не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы. Поэтому, если поесть вечером все-таки хочется, то это должны быть продукты, не обладающие стимулирующим эффектом.

При этом, по словам Мелехина, на многих людей пища оказывает успокаивающий эффект. А пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у страдающих бессонницей. К таким продуктам относятся орехи, бананы, сыры, бобовые, говядина, индейка и баранина.