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Названы продукты для крепкого сна

Названы продукты для крепкого сна Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.
Здоровье
22 декабря 2020 г. 05:17
Названы продукты для крепкого сна

Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.

Как передает Report, специалист рекомендовал за час-два до сна отказаться от приема пищи, либо отдать предпочтение продуктам без углеводов и кофеина.

Он пояснил, что прием пищи является работой не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы. Поэтому, если поесть вечером все-таки хочется, то это должны быть продукты, не обладающие стимулирующим эффектом.

При этом, по словам Мелехина, на многих людей пища оказывает успокаивающий эффект. А пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у страдающих бессонницей. К таким продуктам относятся орехи, бананы, сыры, бобовые, говядина, индейка и баранина.

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