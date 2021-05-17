Названы признаки высокого уровня холестерина

Некоторые изменения во внешности могут сигнализировать о высоком уровне холестерина

Некоторые изменения во внешности могут сигнализировать о высоком уровне холестерина.

Как передает Report со ссылкой на Express, на эту проблему могут указывать "жировые бугорки" на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут несколько месяцев.

Еще одним симптомом повышенного холестерина, по мнению ученых, могут стать серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.

Отмечается, что эти признаки могут также говорить о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.

Издание Express также перечислило факторы, влияющие на уровень холестерина. Он повышается при избыточном употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, при недостатке физической активности, курении, злоупотреблении алкоголем.