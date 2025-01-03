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Названы признаки рака, которые часто игнорируют

Названы признаки рака, которые часто игнорируют Ученые из медицинского центра Mayo Clinic (США) назвали пять основных признаков рака, которые большинство пациентов игнорируют. В их числе затяжной кашель, изжога, изменение формы и размера родинок, увеличение лимфатических узлов и наличие крови в кале.
Здоровье
3 января 2025 г. 05:08
Названы признаки рака, которые часто игнорируют

Ученые из медицинского центра Mayo Clinic (США) назвали пять основных признаков рака, которые большинство пациентов игнорируют. В их числе затяжной кашель, изжога, изменение формы и размера родинок, увеличение лимфатических узлов и наличие крови в кале.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

По словам экспертов, выявление рака затрудняется тем, что люди часто не обращают внимания на первые предупредительные симптомы, принимая их за следствие других заболеваний.

Как отметил руководитель исследования, онколог Дарен Ковал, затяжной кашель выступает самым часто игнорируемым признаком. Ученый подчеркнул, что речь идет о кашле, который продолжается более трех недель без очевидных причин. Он может сигнализировать о наличии раковых опухолей в легких.

Еще одним тревожным симптомом является хроническая изжога, указывающая на возможное развитие новообразований в горле или пищеводе. Ученые подчеркнули, что постоянный рефлюкс требует пристального медицинского внимания.

Кроме того, эксперты настоятельно советуют обращать внимание на изменения в области родинок, особенно если появляются ощущения жжения или зуда. Длительное увеличение лимфатических узлов и наличие крови в стуле также входят в перечень симптомов, которые не следует игнорировать.

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