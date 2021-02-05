О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы причины повторного заражения COVID-19

Названы причины повторного заражения COVID-19 Американские медики, наблюдавшие случаи второй волны коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса.
Здоровье
5 февраля 2021 г. 06:26
Названы причины повторного заражения COVID-19

Американские медики, наблюдавшие случаи второй волны коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Случаи повторного заболевания COVID-19 относительно редки, и ученые пока не могут однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Американские исследователи из Медицинской школы Йельского университета описали случай, когда человек, переболевший COVID-19, после четырех месяцев отсутствия симптомов и серии отрицательных ПЦР-тестов снова заболел.

Первый раз 40-летний мужчина был госпитализирован в апреле 2020 года. При поступлении в клинику у него отмечалось затрудненное дыхание, сопровождающееся свистящим хрипом, вызванным нарушением воздушного потока, который известен как стридор.

В анамнезе у пациента присутствовал целый набор отягчающих факторов - диабет 2 типа, недостаточная активность щитовидной железы и ожирение. В больнице у него развилась дыхательная недостаточность, и ему назначили искусственную вентиляцию легких, антикоагулянты, а также другие препараты, используемые для лечения COVID-19.

За два месяца, проведенные в клинике, у мужчины развились серьезные осложнения: госпитальная инфекция метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), желудочно-кишечное кровотечение, ИВЛ-ассоциированная пневмония и почечная недостаточность. Но, в конце концов, он выздоровел и был выписан.

В последующие три месяца пациент трижды сдавал тесты на коронавирус, и все они были отрицательными. Через четыре месяца, в августе 2020 года, очередной ПЦР-тест показал положительный результат на SARS-CoV-2, а еще через две недели мужчину госпитализировали с одышкой и стридором, после того, как у него дома несколько раз случились приступы удушья.

В этот раз болезнь протекала намного легче, и пациент пробыл в больнице всего неделю.

Мужчина объяснил врачам, что в течение всего времени после первой госпитализации он практически не общался ни с кем, кроме близких родственников, ни один из которых не имел симптомов COVID-19 или положительных результатов тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
4 февраля 2021 г. 12:20
Совет прессы о женщине, сыновья которой якобы пропали в Отечественной войне
Совет прессы о женщине, сыновья которой якобы пропали в Отечественной войне
4 февраля 2021 г. 22:10
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17
Малые суммативные оценивания в школах отменяются
Малые суммативные оценивания в школах отменяются
4 февраля 2021 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi