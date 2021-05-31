Названы причины хронической усталости

Синдром хронической усталости провоцируют хронические заболевания и целый ряд других причин

Синдром хронической усталости провоцируют хронические заболевания и целый ряд других причин.

Как передает Report, об этом в беседе с "Пятым каналом" предупредила врач-терапевт Тина Петровская.

По ее словам, его могут вызвать, в частности, патологии щитовидной железы. Кроме того, его провоцирует недостаток витаминов в организме.

Синдром хронической усталости также могут вызвать употребление алкоголя, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.

Однако наиболее частая причина - это психологические нарушения, отметила Петровская и посоветовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.

Синдром хронической усталости - болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не проходящей даже после продолжительного отдыха.