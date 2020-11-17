Названы правила ухода за больными COVID-19

Специалисты подготовили рекомендации для семей, в которых есть заболевший COVID-19

Специалисты подготовили рекомендации для семей, в которых есть заболевший COVID-19.

Как передает Report, соответствующие правила опубликованы в telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".

В первую очередь близким больного следует выделить ему отдельную комнату и по возможности соблюдать дистанцию не менее одного метра. Также следует назначить одного человека, который будет ухаживать за ним. Контактирующий с больным обязательно должен использовать маски, перчатки и антисептики.

Все помещения в квартире рекомендуется регулярно проветривать и проводить в них влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день. Кроме того, больному следует иметь отдельную посуду и принимать пищу отдельно от семьи.