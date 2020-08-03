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Report Georgia

Названы правила поведения на пляжах

Названы правила поведения на пляжах Названы новые правила пользования пляжами в период карантинного режима, применяемого в нашей стране в связи с пандемией COVID-19
Здоровье
3 августа 2020 г. 21:09
Названы правила поведения на пляжах

Названы новые правила пользования пляжами в период карантинного режима, применяемого в нашей стране в связи с пандемией COVID-19.

Как передает Report, соответствующая видеоинструкция была подготовлена службой ASAN.

Отмечается, что перед поездкой на море необходимо посетить сайт cimerlik.az, проверить уровень плотности на пляжах, поехать на территорию с меньшим количеством людей, войти входить на пляж только со входа, контролируемого волонтерами ASAN, покинуть пляж через особый выход, привезти с собой необходимые вещи, использовать дезинфицирующие растворы, размещенные на пляже у входа и выхода.

Кроме того, при использовании раздевалок общего пользования и санитарных узлов необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, купаться и загорать только в специальных зонах, отделенных веревками, обязательно убирать за собой после употребления пищи и использования других предметов, выбрасывать мусор в урны.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇimərlik ərazisindən istifadə qaydaları açıqlanıb

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