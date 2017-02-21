Названы осложнения при беременности у женщин, заключивших ранние браки

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главврач Республиканского перинатального центра, главный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова рассказала об осложнениях при беременности у женщин, заключивших ранние браки.

Как сообщает Report, С. Мамедова сказала, что в последние годы в стране наблюдается снижение числа ранних браков.

Причиной этому она назвала желание молодых азербайджанских девушек получить образование и построить карьеру.

Касательно причинения вреда здоровью ранних браков, специалист отметила, что молодые мамы часто сталкиваются с проблемами незавершения беременности: "Так как тело, печень, почки, сердечно-сосудистая система у молодых мам неполноценна, наблюдаются определенные проблемы в сохранении беременности и доведения ее до конца".

С. Мамедова добавила, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения первая беременность должна наступать в возрасте 18-25 лет: "В таком случае молодые мамы меньше сталкиваются с существующими проблемами".