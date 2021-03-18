О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы помогающие выспаться продукты

Названы помогающие выспаться продукты Диетолог Салли Ши-По Поон (Sally Shi-Po Poon) рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания
Здоровье
18 марта 2021 г. 08:45
Названы помогающие выспаться продукты

Диетолог Салли Ши-По Поон (Sally Shi-Po Poon) рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания.

Как передает Report, ее советы приводит гонконгская версия журнала Tatler.

По словам эксперта, перед сном не стоит много есть. Особенно это относится к высококалорийной или острой пище. От алкоголя, кофе, чая и прочих напитков с кофеином также лучше отказаться. Но не следует и идти спать натощак. Салли Ши-По Поон рекомендует утолять вечерний голод фруктами, нежирным йогуртом или молоком.

Диетолог утверждает, что люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан — в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра. Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином — например, яйца, рыба или орехи. Также для того, чтобы высыпаться, полезна пища с селеном. Это вещество есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.

Салли Ши-По Поон советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 18:35
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
17 марта 2021 г. 14:29
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
17 марта 2021 г. 14:14
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
17 марта 2021 г. 13:53
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
17 марта 2021 г. 13:00
Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
ФотоЗакир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
17 марта 2021 г. 12:19
Президент и первая леди в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди в Шуше
17 марта 2021 г. 10:01
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
17 марта 2021 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi