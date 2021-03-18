Названы помогающие выспаться продукты

Диетолог Салли Ши-По Поон (Sally Shi-Po Poon) рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания

Диетолог Салли Ши-По Поон (Sally Shi-Po Poon) рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания.

Как передает Report, ее советы приводит гонконгская версия журнала Tatler.

По словам эксперта, перед сном не стоит много есть. Особенно это относится к высококалорийной или острой пище. От алкоголя, кофе, чая и прочих напитков с кофеином также лучше отказаться. Но не следует и идти спать натощак. Салли Ши-По Поон рекомендует утолять вечерний голод фруктами, нежирным йогуртом или молоком.

Диетолог утверждает, что люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан — в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра. Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином — например, яйца, рыба или орехи. Также для того, чтобы высыпаться, полезна пища с селеном. Это вещество есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.

Салли Ши-По Поон советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.