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Названы основные места распространения COVID-19

Названы основные места распространения COVID-19 Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи, это происходит за счет близкого контактирования.
Здоровье
7 февраля 2022 г. 06:48
Названы основные места распространения COVID-19

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи, это происходит за счет близкого контактирования.

Как передает Report, Малышев подчеркнул: чтобы вирус распространился внутри семьи, его нужно откуда-то принести. В основном им заражаются в общественном транспорте.

"Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски", - рассказал врач.

Он добавил, что поездки в такси не так сильно влияют на распространение коронавируса. Он добавил, что между пассажиром и водителем, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется приличное расстояние.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun "omikron" ştamının əsas yayılma yerləri açıqlanıb

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