Названы опасные распространители коронавируса

К ним относятся зараженные, которые оказываются в закрытых помещениях с недостаточной циркуляцией воздуха и отсутствием обеззараживания

Зараженные СOVID-19, которые оказываются в закрытых помещениях с недостаточной циркуляцией воздуха и отсутствием обеззараживания, становятся "суперраспространителями". Это происходит не из-за особенностей организма, а из-за условий, в которых они находятся. Как сообщает Report со ссылкой РИА Новости, об этом заявил Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ситуация, соответственно, усугубляется, если не соблюдается социальная дистанция и никто не носит средства индивидуальной защиты, отметил он.

"Классический пример — общественный транспорт", — сказал Горелов

Врач указал на то, что многие люди не соблюдают основное правило, в соответствии с которым при обнаружении у себя симптомов необходимо оставаться дома. Он отметил, что вероятность заразиться от человека с тяжелой формой и постоянным кашлем выше.

Также медик рассказал, что при легкой форме больной COVID-19 может оставаться заразным около 10 дней, а при средней —около 20 с конца инкубационного периода.