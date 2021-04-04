Названы опасные последствия употребления горячего чая

Медики перечислили опасные для здоровья последствия употребления горячего чая.
Как передает Report, результаты исследования специалистов опубликовала турецкая газета
Наблюдение за 500 тыс. человек показало, что в течении нескольких лет, регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.
Специалист в области гастроэнтерологии профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание - шестая причина смерти в мире.
"У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы. Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу частого употребления чая и горячих напитков рак пищевода наблюдается очень часто", - рассказал он.
Если человек курит и употребляет алкогольные напитки, риск развития болезни повышается, добавил Герал.
"Если курильщик часто пьет горячий чай, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь - то в пять раз", - уточнил специалист.
По его словам, чай не стоит пить, если стакан с напитком невозможно взять в руку из-за его температуры. Лучше подождать 3-4 минуты, прежде чем пить заваренный чай. Пить более трех-четырех чашек чая в день врач не советует.