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Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей

Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью.
Здоровье
15 января 2022 г. 08:11
Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей

Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью.

Как передает Report, об этом в беседе с порталом URA.RU заявила кандидат медицинских наук, российский педиатр, Ирина Добрецова.

В качестве примера специалист привела менингококковую инфекцию. В случае, если не была сделана соответствующая прививка, при заражении возникает высокая температура и сыпь, а ребенка не успевают довезти до больницы - он умирает.

Врач также вспомнила про ветрянку, которая грозит возможным поражением оболочек мозга.

"Это просто преступление - не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает", - резюмировала Добрецова.

Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от инфекции, против которой проводилась вакцинация. При встрече с возбудителем дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме.

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