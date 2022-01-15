Названы опасные последствия отказа от вакцинации детей

Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью.

Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка онкологией, бесплодием и смертью.

Как передает Report, об этом в беседе с порталом URA.RU заявила кандидат медицинских наук, российский педиатр, Ирина Добрецова.

В качестве примера специалист привела менингококковую инфекцию. В случае, если не была сделана соответствующая прививка, при заражении возникает высокая температура и сыпь, а ребенка не успевают довезти до больницы - он умирает.

Врач также вспомнила про ветрянку, которая грозит возможным поражением оболочек мозга.

"Это просто преступление - не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает", - резюмировала Добрецова.

Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от инфекции, против которой проводилась вакцинация. При встрече с возбудителем дети с большой долей вероятности не заболеют или перенесут болезнь в легкой форме.