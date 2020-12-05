Названы опасные для аллергиков продукты на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина назвала наиболее аллергенные продукты новогоднего стола

Диетолог Елена Соломатина назвала наиболее аллергенные продукты новогоднего стола.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва", по мнению диетолога, с осторожностью стоит относиться не только к цитрусовым, но и к различным специям и орехам.

Соломатина подчеркнула, что особенную осторожность нужно проявить аллергикам. "Печенье злаковое — там в составе нет никаких орехов, но рядом, на производстве, делали печенье с орехами. Даже минимальная доза может вызвать аллергию", — объяснила специалист.

Также в перечень потенциально опасных продуктов попали морские деликатесы, в частности рыба с красным пигментом, экзотические морепродукты и икра.