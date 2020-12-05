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Названы опасные для аллергиков продукты на новогоднем столе

Названы опасные для аллергиков продукты на новогоднем столе Диетолог Елена Соломатина назвала наиболее аллергенные продукты новогоднего стола
Здоровье
5 декабря 2020 г. 18:36
Названы опасные для аллергиков продукты на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина назвала наиболее аллергенные продукты новогоднего стола.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва", по мнению диетолога, с осторожностью стоит относиться не только к цитрусовым, но и к различным специям и орехам.

Соломатина подчеркнула, что особенную осторожность нужно проявить аллергикам. "Печенье злаковое — там в составе нет никаких орехов, но рядом, на производстве, делали печенье с орехами. Даже минимальная доза может вызвать аллергию", — объяснила специалист.

Также в перечень потенциально опасных продуктов попали морские деликатесы, в частности рыба с красным пигментом, экзотические морепродукты и икра.

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