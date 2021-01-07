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Названы неожиданные предвестники инфаркта

Названы неожиданные предвестники инфаркта Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди.
Здоровье
7 января 2021 г. 08:11
Названы неожиданные предвестники инфаркта

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди.

Как передает Report со ссылкой на Express, однако могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта миокарда.

По словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Дело в том, что в нем активно развиваются "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Также должен насторожить кислый привкус во рту. Не менее опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Тейлор подчеркнул, что это тоже может быть симптомом сердечного приступа.

Ранее стало известно, что люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.

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