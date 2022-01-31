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Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления

Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.
Здоровье
31 января 2022 г. 21:43
Названы необычные симптомы омикрона, остающиеся после выздоровления

Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.

Как передает Report, в статье отмечается, что новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако есть два необычных признака, которые иногда сохраняются у человека после заражения - это боль в спине и головокружение.

По словам врача Энн Мэри, неприятные ощущения в пояснице возникают у пациентов с "омикроном" гораздо чаще и приносят больше страданий, чем у заболевших вариантом "дельта". Новая мутация, уточнила медик, сопровождается сильной миалгией (болью в мышцах - ред.).

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Азербайджан.

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