О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы необходимые во время пандемии препараты

Названы необходимые во время пандемии препараты Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавируса
Здоровье
8 декабря 2020 г. 08:35
Названы необходимые во время пандемии препараты

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавируса.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Прежде всего необходимо иметь под рукой жаропонижающие препараты, сказал Зырянов. Он рекомендовал парацетамол.

Также можно купить капли в нос, добавил врач.

При этом специалист предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Он также призвал не принимать самостоятельно противовирусные препараты, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций». Врач также посоветовал не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pandemiya şəraitində evdə saxlanılmalı olan dərmanların adları açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi