Названы необходимые во время пандемии препараты

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавируса

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавируса.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Прежде всего необходимо иметь под рукой жаропонижающие препараты, сказал Зырянов. Он рекомендовал парацетамол.

Также можно купить капли в нос, добавил врач.

При этом специалист предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Он также призвал не принимать самостоятельно противовирусные препараты, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций». Врач также посоветовал не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.