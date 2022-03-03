Названы наиболее частые причины обращения участников Отечественной войны к врачам

На основании обращений, поступивших в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и государственные медучреждения, подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), а так

На основании обращений, поступивших в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и государственные медучреждения, подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), а также направленных в Агентство Фондом YAŞAT, в течение прошлого года участникам Второй Карабахской войны и членам семей шехидов было оказано 124 055 медицинских услуг.

Как сообщили Report в Агентстве, 108 607 из услуг, оказанных в рамках пакета услуг ОМС, были оказаны амбулаторно, 15 448 – в стационарных условиях. Из 8 544 человек, которым были оказаны медицинские услуги, 7 685 были участниками войны, 859 – члены семей шехидов.

Обращения участников Второй Карабахской войны в основном были связаны с травмами, вызванными взрывами и осколками (2 730), уходом за хирургическими перевязками и швами (1 843), общим медосмотром (1 789), ранами от огнестрельного и другого оружия (1 188) и состоянием после хирургического вмешательства (1 136).

Обращения членов семей шехидов в основном касались беспокойств, вызванных стенокардией – ишемическая болезнь сердца (796), эссенциальной гипертензией – высокое кровяное давление (463), хронической посттравматической головной болью (411), общим медосмотром (197) и хронической болезнью почек (191).

В течение прошлого года посредством ОМС было проведено 490 хирургических операций на основании обращений 290 участников войны, 62 членов семей шехидов. В целом, среди операций, проведенных 352 пациентам, преобладали хирургические услуги, связанные с травмами, вызванными взрывами или осколками (31), состояниями после хирургического вмешательства (29), термическими ожогами второй степени головы и шеи (18), разрывами паховых связок (12) и переломами берцовой кости (11).

Агентство внимательно относится к вопросам обеспечения доступа к медицинским услугам участников Второй Карабахской войны и членов семей шехидов, оперативного ответа на их обращения, рассмотрения их жалоб и предпринимает все необходимые шаги, чтобы указанные лица проходили квалифицированный врачебный осмотр, повторный осмотр, клинико-лабораторные и инструментальные диагностические обследования, а также могли пользоваться в контрактных медучреждениях медицинскими услугами, которые не оказываются в государственных медучреждениях.