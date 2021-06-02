Названы места, где обязательно следует носить маску - СПИСОК

Кабинет министров Азербайджана объявил места, где при условии социального дистанцирования (расстояние между людьми 1,5-2 метра) необходимо носить индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.).

Кабинет министров Азербайджана объявил места, где при условии социального дистанцирования (расстояние между людьми 1,5-2 метра) необходимо носить индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.).

Как сообщает Report, индивидуальные средства защиты дыхательных путей следует использовать в следующих местах:

- в транспортных средствах, используемых для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, ж/д транспорт и т.д.);

- в закрытых рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять индивидуальные средства защиты дыхательных путей в зависимости от вида оказываемой на этих объектах услуги);

- в помещениях государственных органов (учреждений), предназначенных для приема и обслуживания граждан;

- в помещениях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов;

- в открытых офисах и производственных помещениях;

- в закрытых помещениях, считающихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, в научных учреждениях и учреждениях здравоохранения, социальных, культурных и других подобных закрытых объектах.

Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей не заменяет другие защитные меры (гигиена, социальная дистанция и т. д.) от инфекции нового типа коронавируса (COVID-19) и эти меры должны применяться и дальше.