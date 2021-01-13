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Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе.
Здоровье
13 января 2021 г. 03:44
Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе
Courtesy İmage

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе.

Об этом сообщает портал Yahoo life.

Врач посоветовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Доктор порекомендовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу.

Вторая группа нежелательных лекарств — ингаляторы. Шаффцин призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.

"Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", — объяснил Шаффцин.

Он добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

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