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Названы ключевые признаки инфаркта

Названы ключевые признаки инфаркта В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали газете Express о том, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки.
Здоровье
27 ноября 2020 г. 04:33
Названы ключевые признаки инфаркта

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали газете Express о том, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки.

Как передает Report, в ведомстве отметили, что сама по себе паническая атака не представляет большой угрозы для здоровья, тогда как сердечный приступ может быть летальным.

Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта. Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях — тошнота, одышка и боль в груди. Однако стоит обратить внимание на то, что боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот.

При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.

При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение.

"Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать", — предупредили медики.

При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах. Однако, как отметили в британской службе здравоохранения, хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни.

Если атаки повторяются часто, рекомендуется записаться на прием к терапевту. Это состояние лечится путем разговорной психотерапии и медикаментозно. Для предотвращения дальнейших панических атак, следует делать физические упражнения на снятие стресса и напряжения.

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