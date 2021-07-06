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Названы идеальные овощи для похудения

Названы идеальные овощи для похудения Овощи входят в число наиболее эффективных продуктов при похудении благодаря низкой калорийности.
Здоровье
6 июля 2021 г. 21:00
Названы идеальные овощи для похудения

Овощи входят в число наиболее эффективных продуктов при похудении благодаря низкой калорийности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, диетологи Кэти Куфал и Лонилли Фриман рассказали о разнице между овощами в сыром и приготовленном виде, а также назвали лучшие из них для сброса веса.

Авторы отметили, что в сырых овощах ниже содержание калорий по сравнению с термически обработанными, также они обладают большими запасами витаминов В и С. Однако эта разница несущественна с точки зрения полезности и похудения. "Вы можете потреблять овощи в предпочитаемом виде", — резюмировала Куфал.

Она добавила, что при борьбе с лишним весом большую полезность несут овощи, в которых ниже содержание крахмала, — брокколи, листовая зелень, перец, морковь, салат, помидоры, цуккини и цветная капуста. Они являются менее калорийными по сравнению с картофелем или кукурузой.

Специалист предупредила, что во избежание повышения калорийности овощи не следует готовить в масле или есть с сыром или молочными продуктами. Для заправки салата следует использовать уксус или лимонный сок, добавлять травы или приправы для вкуса, жарить овощи необходимо на пергаментной бумаге или в силиконовых формах.

Куфал предупредила, что диета, содержащая только овощи без крахмала, поможет быстро сбросить вес, но повлечет за собой серьезные проблемы для организма.

"Чрезмерное ограничение по калориям приведет к снижению энергичности и потреблению достаточного количества жизненно важных микроэлементов. Также оно может вызвать депрессию, которая выльется в переедание через некоторое время", — заявила врач.

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