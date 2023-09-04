Названы два витамина, которые провоцируют развитие рака

Ученые из Каролинского университета (Швеция) обнаружили, что переизбыток витаминов С и Е может спровоцировать развитие рака легких.

Ученые из Каролинского университета (Швеция) обнаружили, что переизбыток витаминов С и Е может спровоцировать развитие рака легких.

Как передает Report , результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Авторы исследования изучали влияние антиоксидантов на организм грызунов. Антиоксиданты — это молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме. Известно, что витамины С и Е содержат большое количество этих веществ.

Как оказалось, их повышенное содержание провоцирует рост новых кровеносных артерий, в том числе и в опухолях, которые нуждаются в постоянном кровоснабжении. Это, в свою очередь, подпитывает раковые новообразования содержащимся в крови кислородом, и они начинают расти.

Исследователи провели еще несколько экспериментов с мышами, которые лишь подтвердили полученные результаты. Как оказалось, темпы роста опухолей прямо пропорциональны увеличению доз антиоксидантов. По словам специалистов, это указывает на опасность чрезмерного употребления витаминов.