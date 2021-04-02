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Названы два ранних симптома артрита

Названы два ранних симптома артрита Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита
Здоровье
2 апреля 2021 г. 23:24
Названы два ранних симптома артрита

Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

Так, одним из первых индикаторов болезни, по мнению специалистов, считается "тупая боль" в руках.

"Такая боль часто возникает после периодов повышенной нагрузки на суставы, таких как продолжительное хватание", - объясняют медики.

Другой ключевой признак приближения артрита - ощущение жжения в суставах. Эти болезненные ощущения характеры для утренних часов, однако на поздних стадиях болезни могут беспокоить ночью и даже приводить к пробуждению.

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