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Названы два необычных симптома омикрон-штамма

Названы два необычных симптома омикрон-штамма Данные, поступающие из Южно-Африканской Республики, где "омикрон" успел стать доминирующим штаммом, подтверждают, что он имеет два неожиданных симптома.
Здоровье
15 декабря 2021 г. 20:52
Названы два необычных симптома омикрон-штамма

Данные, поступающие из Южно-Африканской Республики, где "омикрон" успел стать доминирующим штаммом, подтверждают, что он имеет два неожиданных симптома.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Telegraph.

Исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, Райан Ноах заявил, что у пациентов, зараженных "омикроном", наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм. К таким выводам пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев.

Хотя чаще всего заболевание протекает в легкой форме, это не означает, что новый вариант коронавируса менее опасен.

"Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания", - подытоживается в материале.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - вероятно, зараженного ВИЧ.

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Версия на азербайджанском языке "Omikron" ştamının iki qeyri-adi simptomu aşkarlanıb
Версия на английском языке 2 unusual symptoms of omicron variant revealed

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