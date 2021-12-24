Названы два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых

У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей.

У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в публикации Express .

В статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.

Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.

В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" - кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

Напомним, новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. "Омикрон" распространяется среди населения быстрее, чем "дельта"-штамм. По данным ВОЗ, количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.