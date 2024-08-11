О нас

Названы два антибиотика с опасными для жизни побочными эффектами

Названы два антибиотика с опасными для жизни побочными эффектами Антибиотики цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызвать опасную для жизни кожную сыпь.
Здоровье
11 августа 2024 г. 05:39
Названы два антибиотика с опасными для жизни побочными эффектами

Антибиотики цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызвать опасную для жизни кожную сыпь.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, к такому выводу пришли ученые по итогам проведенного исследования.

Специалисты проанализировали данные более 100 тысяч канадцев старше 66 лет, которым назначали пероральные цефалоспорины и сульфаниламиды. За 20 лет, в течение которых собиралась информация, были зафиксированы случаи тяжелой кожной сыпи, повышавшей риск сепсиса.

Высыпания могут появиться сразу после приема лекарств, либо через несколько недель. Они часто связаны с аллергической реакцией. Симптомы обычно включают красные чешуйчатые пятна по всему телу. В редких случаях они приводят к сепсису, когда иммунная система атакует органы. Это привело к летальному исходу у 5% пациентов из исследования.

Цефалоспорины часто используют для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Также их назначают детям для лечения ушных инфекций при аллергии на пенициллин.

Сульфаниламиды используются для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи, глаз и влагалища.

Ученые отметили, что полученные ими данные — не повод отказывать от антибиотиков. Опасные для жизни побочные эффекты имеют почти любые препараты, в том числе безрецептурные обезболивающие. Однако важно предупреждать пациентов, что сыпь, лихорадка и другие симптомы могут начаться через несколько недель после приема антибиотиков. Критически важно при этом обратиться к врачу. Также следует назначать только тогда, когда они действительно необходимы, подчеркнули врачи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məşhur antibiotiklərin insan həyatı üçün yaratdığı təhlükə açıqlanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi