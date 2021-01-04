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Названы добавки, снижающие уровень холестерина

Названы добавки, снижающие уровень холестерина Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина.
Здоровье
4 января 2021 г. 06:53
Названы добавки, снижающие уровень холестерина

Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина.

Как передает Report со ссылкой на Express, первой пищевой добавкой против специалисты назвали магний, ежедневный прием которого не только снижает уровень "плохого", но и повышает уровень "хорошего" холестерина в организме. Кроме того, это вещество является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови.

Второй добавкой стал экстракт зеленого чая, который, в частности, помогает сократить риск развития заболеваний сердца. Он также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.

К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров.

К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя, еда, содержащая мало насыщенных животных жиров и легкоусваиваемых углеводов.

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