Названы четыре препарата, помогающих при коронавирусе

Главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли перечислил безрецептурные препараты, которые нужны, чтобы облегчить течение COVID-19.

Главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли перечислил безрецептурные препараты, которые нужны, чтобы облегчить течение COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первым пунктом врач назвал болеутоляющие лекарства.

Отмечается, что они работают как противовоспалительные, а также помогают при различных видах боли и могут быть полезны при лихорадке. Однако их стоит применять с осторожностью из-за возможного влияния на сердце и печень.

Другая важная группа препаратов - жаропонижающие, прежде всего, парацетамол. Врач обратил внимание, что он действует мягче болеутоляющих средств, что важно для пациентов с болезнями сердца и печени.

Бейли призвал также держать наготове лекарства от кашля, так как это один из симптомов COVID-19. Медик уточнил, что необходим препарат, подавляющий кашлевый рефлекс. Такие лекарства прописывают именно при сухом кашле, который непродуктивен и бывает болезненным.

Четвертый пункт в списке - витамин C и цинк. Эти добавки помогают поддержать иммунитет, но не могут повлиять на течение болезни, если уже произошло заражение, предупредил врач.