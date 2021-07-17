Названы четыре неочевидных симптома рака легких

Рак легких достаточно трудно диагностировать на ранней стадии, наиболее распространенными симптомами являются не проходящий кашель, боли в груди и отдышка. Однако существуют и некоторые неочевидные признаки.
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В Онкологическом центре Брюварда (США) сообщили, что одним из признаков могут служить изменения голоса - хрипота либо появление нехарактерных звуков. У каждого пятого больного отмечается непрекращающаяся жажда и частое мочеиспускание. Также знаком о проблемах со здоровьем могут послужить опущенные веки.