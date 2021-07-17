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Названы четыре неочевидных симптома рака легких

Названы четыре неочевидных симптома рака легких Рак легких достаточно трудно диагностировать на ранней стадии, наиболее распространенными симптомами являются не проходящий кашель, боли в груди и отдышка. Однако существуют и некоторые неочевидные признаки.
Здоровье
17 июля 2021 г. 03:41
Названы четыре неочевидных симптома рака легких

Рак легких достаточно трудно диагностировать на ранней стадии, наиболее распространенными симптомами являются не проходящий кашель, боли в груди и отдышка. Однако существуют и некоторые неочевидные признаки.

Как передает Report со ссылкой на Express, одним из симптомов является изгиб ногтя на кончике пальца. Боли в руке и в области плеча тоже могут сигнализировать об онкологии, поскольку этот тип рака затрагивает нервную систему.

В Онкологическом центре Брюварда (США) сообщили, что одним из признаков могут служить изменения голоса - хрипота либо появление нехарактерных звуков. У каждого пятого больного отмечается непрекращающаяся жажда и частое мочеиспускание. Также знаком о проблемах со здоровьем могут послужить опущенные веки.

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