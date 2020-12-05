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Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки.
Здоровье
5 декабря 2020 г. 05:23
Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет

Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки.

Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на ряд исследований американских ученых.

В частности, авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Во-вторых, необходимо снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7 процента. Они могут жить на 18 процентов дольше, чем менее счастливые люди. Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.

Также следует отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения. Умеренное употребление алкоголя снижает риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, а курение отнимает не менее десяти лет жизни, отмечают авторы материала.

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