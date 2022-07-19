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Названы частные медицинские учреждения, которые перешли на ОМС

Названы частные медицинские учреждения, которые перешли на ОМС С целью повышения доступности граждан к медицинским услугам количество частных медицинских учреждений, с которыми заключено соглашение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, увеличено до 69.
Здоровье
19 июля 2022 г. 16:25
Названы частные медицинские учреждения, которые перешли на ОМС

С целью повышения доступности граждан к медицинским услугам количество частных медицинских учреждений, с которыми заключено соглашение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, увеличено до 69.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Отметим, что в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам оказывается 2550 видов медицинских услуг. Этими медицинскими услугами граждане могут пользоваться в государственных медицинских учреждениях, подведомственных общественному юридическому лицу ”Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями" (TƏBIB). В случае невозможности оказания соответствующей услуги в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, направление осуществляется в частные медицинские учреждения, с которыми агентство заключило договор. При обращении гражданина в частное медицинское учреждение на основании выданного направления он бесплатно пользуется медицинскими услугами в рамках пакета услуг.

При обращении непосредственно в частные медицинские учреждения без направления гражданин пользуется медицинской помощью за счет собственных средств.

Список, адреса и контактные телефоны частных медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договор, можно найти на официальном сайте агентства https://its.gov.az/. Следует отметить, что количество частных медицинских учреждений регулярно обновляется.

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