Названы частные медицинские учреждения, которые перешли на ОМС

С целью повышения доступности граждан к медицинским услугам количество частных медицинских учреждений, с которыми заключено соглашение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, увеличено до 69.

С целью повышения доступности граждан к медицинским услугам количество частных медицинских учреждений, с которыми заключено соглашение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, увеличено до 69.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Отметим, что в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам оказывается 2550 видов медицинских услуг. Этими медицинскими услугами граждане могут пользоваться в государственных медицинских учреждениях, подведомственных общественному юридическому лицу ”Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями" (TƏBIB). В случае невозможности оказания соответствующей услуги в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, направление осуществляется в частные медицинские учреждения, с которыми агентство заключило договор. При обращении гражданина в частное медицинское учреждение на основании выданного направления он бесплатно пользуется медицинскими услугами в рамках пакета услуг.

При обращении непосредственно в частные медицинские учреждения без направления гражданин пользуется медицинской помощью за счет собственных средств.