Названы 10 самых вредных продуктов для детей

Профессор, директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, какие продукты больше всего вредят детскому здоровью.

Профессор, директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, какие продукты больше всего вредят детскому здоровью, передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Колбасы, сосиски, копчености, куры-гриль. Детям до 4 лет категорически нельзя употреблять в пищу такие мясные блюда, так как они содержат повышенное количество красителей, эмульгаторов, консервантов, солей", — сказала она.

Также нельзя давать детям газированные напитки и пакетированные соки, потому что в них содержатся много сахара. Газировки и соки можно заменить натуральными домашними морсами.

Одинаева отметила, что большое количество искусственных ароматизаторов, красителей и жиров встречаются в фаст-фуде, сухариках и чипсах, поэтому ребенок не должен их употреблять в пищу.

"Любая рыба без термической обработки может содержать паразитов", — сказала специалист о сушах и роллах.

Более того, нужно исключать из рациона полуфабрикаты, мороженое и торты. Кроме того, педиатр напомнила о высокой вероятности отравиться грибами и назвала «коварным» лакомством глазированные сырки из-за высокого содержания жиров, соевых заменителей шоколада и сахара.