Названо влияние погоды на коронавирус

Плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать заражение коронавирусом более вероятным

Плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать заражение коронавирусом более вероятным.

Как передает Report, об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям", — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19.