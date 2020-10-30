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Названо влияние погоды на коронавирус

Названо влияние погоды на коронавирус Плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать заражение коронавирусом более вероятным
Здоровье
30 октября 2020 г. 04:48
Названо влияние погоды на коронавирус

Плохая погода может вызвать переохлаждение организма и сделать заражение коронавирусом более вероятным.

Как передает Report, об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям", — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19.

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