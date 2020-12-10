Названо средство, снижающее риск смерти у женщин при COVID-19

Препарат метформин, использующийся для лечения диабета второго типа, может снизить риск смерти при COVID-19 у женщин.

Препарат метформин, использующийся для лечения диабета второго типа, может снизить риск смерти при COVID-19 у женщин.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании ученых из Медицинской школы Университета Миннесоты, опубликованном в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали данные 6 256 пациентов, из которых 2 333 принимали метформин.

В результате у людей, ранее не принимавших препарат, смертность при госпитализации составила 20,2%. В другой группе скончались 16,9% пациентов. Кроме того, у женщин, которым назначали метформин до госпитализации, риск смерти оказался на 21-24% ниже, чем у мужчин.

"Метформин повышает уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10, снижая при этом воспалительные маркеры фактора некроза опухоли (ФНО) и цитокина ИЛ-6 у людей с диабетом или без него", - говорится в работе.

Ученые считают, что результаты их наблюдений могут помочь в выработке более эффективных методик лечения COVID-19.