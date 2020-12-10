О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названо средство, снижающее риск смерти у женщин при COVID-19

Названо средство, снижающее риск смерти у женщин при COVID-19 Препарат метформин, использующийся для лечения диабета второго типа, может снизить риск смерти при COVID-19 у женщин.
Здоровье
10 декабря 2020 г. 20:14
Названо средство, снижающее риск смерти у женщин при COVID-19

Препарат метформин, использующийся для лечения диабета второго типа, может снизить риск смерти при COVID-19 у женщин.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании ученых из Медицинской школы Университета Миннесоты, опубликованном в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали данные 6 256 пациентов, из которых 2 333 принимали метформин.

В результате у людей, ранее не принимавших препарат, смертность при госпитализации составила 20,2%. В другой группе скончались 16,9% пациентов. Кроме того, у женщин, которым назначали метформин до госпитализации, риск смерти оказался на 21-24% ниже, чем у мужчин.

"Метформин повышает уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10, снижая при этом воспалительные маркеры фактора некроза опухоли (ФНО) и цитокина ИЛ-6 у людей с диабетом или без него", - говорится в работе.

Ученые считают, что результаты их наблюдений могут помочь в выработке более эффективных методик лечения COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi